Minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı, aralarında öğrenciler de var! Van'dan Bahçesaray'a giden minibüsün Bitlis-Hizan kara yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.