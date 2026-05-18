Minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı, aralarında öğrenciler de var!
Van'dan Bahçesaray'a giden minibüsün Bitlis-Hizan kara yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Bitlis-Hizan kara yolunun Yolalan beldesi mevkiinde meydana geldi. Van'dan gelerek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray'a giden İ.B. yönetimindeki 21 TJ 211 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DE OLDUĞU 7 YARALI VAR
Ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)
