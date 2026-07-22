Milyonluk bağış yapan yaşlı kadın okulu göremeden felç geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi" kapsamında Kayseri'de yaşlı bir çift tarafından yapılan 900 bin liralık bağış, yıllar sonra kamuoyunda tartışma yaratan bir sürecin merkezine oturdu.

Edinilen bilgilere göre çift, 2021 yılında okul yapılması amacıyla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, günümüzde milyonlara denk gelen 900 bin lira bağışta bulundu. Birgün'deki habere göre, bağışın ardından uzun süre okul inşaatına başlanmaması üzerine yaşlı çift, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü ile okul yapımı için anlaşılan yüklenici firma sahibinden şikayetçi oldu.

FELÇ GEÇİRDİ

Bu süreçte okulun tamamlanmasını bekleyen yaşlı çiftten kadının kısmi felç geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan dava, iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle beraat kararıyla sonuçlandı. Müteahhit firma sahibi ise "güveni kötüye kullanma" suçundan ilk derece mahkemesinde ceza aldı. Ancak bu karar, istinaf incelemesinde bozularak yeniden değerlendirilmek üzere kaldırıldı.

İNŞAAT YILLARDIR TAMAMLANAMADI

Okulun yapım süreci ise hukuki tartışmaların ötesinde adeta çıkmaza girdi. Bağışın üzerinden geçen yıllara rağmen inşaat tamamlanamazken, Temmuz 2026 itibarıyla okulun hala hizmete açılamadığı öğrenildi.

Bağışla hayata geçirilmesi planlanan okulun tamamlanması amacıyla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 7 Nisan 2022'de yapım ihalesine çıktı. Yaklaşık 20 milyon 728 bin lira bedelli sözleşme 3 Haziran 2022'de imzalandı. Yüklenici firmanın, 24 derslikli okulu 31 Temmuz 2023'e kadar teslim etmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Ancak belirlenen sürede inşaat tamamlanmadı. Bunun üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Aralık 2025 tarihinde yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

İnşaatın yarım kalmasının ardından okulun tamamlanması için 30 Haziran 2026 tarihinde yeniden ihale düzenlendi.

30 Haziran 2026 tarihli ihale ise 13 Temmuz 2026'da yaklaşık 19 milyon 442 bin liralık teklif ile sonuçlandı. Buna karşın, yaşlı çiftin bağışıyla başlayan okul projesinin aradan geçen yaklaşık beş yıla rağmen tamamlanamaması, kamu kaynaklarının kullanımı ve sürecin yönetimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.