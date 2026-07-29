Milyonların beklediği an geldi: YKS üniversite tercihleri başladı

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihi saat 11.45 itibarıyla erişime açıldı. Üniversite adayları tercihlerini, 10 Ağustos 2026 tarihi saat 23.59'a kadar sistem üzerinden tamamlayabilecek. İşlemler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin resmi adresi `ais.osym.gov.tr` üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirilecek.

SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA TERCİH YAPILABİLECEK

ÖSYM Başkanlığı, tercih yapacak adaylar için kritik kuralları da hatırlattı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacağı belirtilirken, posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listelerinin geçersiz sayılacağı belirtildi. Sadece elektronik ortamda onaylanan listelerin işleme alınacağı belirtildi.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN "UZMAN DESTEĞİ" TAVSİYESİ

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylara seslenen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih yapacak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ersoy, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin duyurusu şu şeklide:

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başlayacaktır.

Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI