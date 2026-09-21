Milyonların 'Baba' dediği Müslüm Gürses gerçeği: Bilim dünyası halk sevgisinin etkisini belgeledi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gökhan Ulum, Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in yaşamını psikolojik açıdan mercek altına aldı. Ulum'un hazırladığı 'Acı ve Adanmışlık İçinde Sevmek: Müslüm Gürses'in Yaşamında Aşkın Psikobiyografik İncelemesi' başlıklı makale, geçtiğimiz ay uluslararası hakemli yayın organı Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Ulum'un tespitlerine göre Gürses; çocukluk travmalarını Muhterem Nur'un ve geniş kitlelerin sevgisiyle, baba yoksunluğunu ise hayranlarının kendisini bir 'baba' figürü olarak sahiplenmesiyle aştı.

AĞIR TRAVMALAR VE KAMUSAL ALANDA İNŞA EDİLEN 'BABA' KİMLİĞİ

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre bilimsel çalışma; Gürses'in çocukluk döneminde maruz kaldığı ağır travmaların, erken yaşta üstlenmek zorunda kaldığı ebeveynleşme sürecinin ve annesinin öldürülmesiyle oluşan derin kaybın izlerini ortaya koydu. Araştırma, bu ağır kayıpların yetişkinlik döneminde hem Muhterem Nur ile kurulan 31 yıllık evlilikte hem de kamusal alanda üstlenilen "Müslüm Baba" kimliğinde nasıl onarıcı bir sevgi biçimine dönüştüğünü gösterdi.

400 ŞARKI VE 25 ARŞİV BELGESİYLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Araştırma; röportajlar, biyografik kaynaklar, 400 şarkı ve 25 medya arşiv belgesini içeren kapsamlı bir veri seti üzerinden yürütüldü. Müslüm Gürses hakkında daha önce de akademik çalışmalar yapıldığını fakat psikobiyografi alanındaki bu çalışmanın bir ilk niteliği taşıdığını belirten Doç. Dr. Ulum, araştırma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Üniversitede dilbilim söylem analizi derslerini veriyorum. Bu derslerde haber içeriklerini, metinleri ve şarkı sözlerini analiz ediyoruz. Şimdiye kadar bu derslerde Müslüm Gürses'in de 400 şarkısının söylem analizini yaptık. Bu çalışmalardan yola çıkarak Müslüm Gürses'in psikobiyografisini çıkararak bir makale hazırladım. Müslüm Gürses'in hayatını sevgi ve ilişkisel bağlanma boyutunda inceledim. Çalışmaya göre Müslüm Gürses'in hayatındaki birincil nesne anne ve babası. İçsel nesnesi ise daha sonra yanında olmasa bile annesini öldüren babası. Yani Müslüm Gürses, babasını içselleştirmiş. Psikolojide bir de 'vekil nesne' diye bir tabir var. Müslüm Gürses'in gençlik döneminde de vekil nesne eşi Muhterem Nur oluyor. Yani babasının yerini alan kişi olarak düşünebiliriz. Toplumsal aidiyet noktasında da yine 'baba' figürü öne çıkıyor."

BİREYSEL AŞKTAN TOPLUMSAL KUCAKLAŞMA MEKANİZMASINA

Sanatçının içsel dünyası ile dinleyicileri arasındaki ilişkinin dinamiklerini aktaran Doç. Dr. Ulum, tespitlerini şu ifadelerle paylaştı:

"Müslüm Gürses çocuklukta yaşadığı eksikliği, yoksunluğu yetişkinlik döneminde kitlelerin onu 'baba' olarak konumlandırmasıyla kapatıyor. Bu çocukluktaki birincil nesne kayıpları, yani anne ve babasının hayatında olmaması onun çocukluğunu şekillendiriyor. Muhterem Nur ile ilişkisi de onarıcı, yani tedavici bir görev görüyor. Hem bu ilişkisi hem de toplumun sevgisi, onun iyileşmesine yardımcı oluyor. Şarkılarındaki söz seçimleri, içsel adanmışlığını ve arzularını yansıtıyor. Onun 'Müslüm Baba' olarak anılmasının bir nedeni de toplumu kucaklama işlevinden geliyor. Çocuklukta başlayan travmalar, Muhterem Nur ile yaşadığı onarıcı aşk ve kitlelerde oluşturduğu 'baba kimliği' bu psikobiyografide öne çıkan başlıklardan oldu. Müslüm Gürses'in sevgiyi bireysel romantizmden çıkararak kolektif bir kapsama mekanizmasına dönüştürdüğünü gördük."