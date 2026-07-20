Milyonları ilgilendiren sınavda kritik gelişme: YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

Milyonlarca adayın gözünü diktiği 2026 YKS sonuçları için heyecan doruk noktasına ulaştı. ÖSYM takviminde 22 Temmuz Çarşamba olarak belirlenen sonuç açıklama tarihi, bir gün öne çekilebilir.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS sonuçlarının takvimden önce açıklanabileceğini iddia etti. Üzen, "Önceki yıllarda ÖSYM YKS sonuçlarını gününden önce açıkladı. Sonuçların 21 Temmuz'da gün içinde açıklanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YKS sonuçları erken açıklanabilir. Yarına dikkat!



Önceki yıllarda ÖSYM YKS sonuçlarını gününden önce açıkladı.



Milyonları ilgilendiren YKS sonuçları takvime uyulursa 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.



Fakat önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erken açıklanmasını… — Edip Üzen (@edipuzen) July 20, 2026

GEÇMİŞ YILLARDA ERKEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

ÖSYM'nin önceki yıllarda da YKS sonuçlarını resmi takvimde belirtilen tarihten önce kamuoyuyla paylaşması, 2026 YKS sonuçlarının da benzer şekilde erken açıklanabileceği beklentisini güçlendirdi.

ADAYLAR SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENECEK?

YKS sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

ÖSYM'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adayların gelişmeleri ÖSYM'nin resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.