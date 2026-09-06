Milyonlarca sürücü hedefte! "Ehliyetiniz askıya alınacak" yalanıyla büyük soygun

Son dönemde vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, resmi bir kurumdan gönderilmiş izlenimi veren sahte e-postalarla sürücüleri trafik cezası iddiası üzerinden tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Gönderilen iletilerde "Trafik İhlalleri Dairesi" adıyla uydurma bir resmi kurum kimliği kullanan failler, vatandaşlara 3 aydan uzun süredir ödenmemiş trafik cezası bulunduğunu iddia ediyor. Mesajlarda, belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması durumunda sürücü belgesinin süresiz olarak askıya alınacağı yönünde tehditkâr ifadeler yer alıyor.

"24 SAAT İÇİNDE ÖDEYİN" BASKISIYLA HIZLI HAREKET ETTİRİYORLAR

Dolandırıcıların hazırladığı e-postalarda, yurttaşın paniğe kapılmasını sağlamak için korku ve aciliyet unsurları öne sürülüyor. İletilerde "Ödeme 24 saat içerisinde yapılmazsa ehliyetiniz süresiz olarak askıya alınacaktır" ifadesine yer vererek vatandaşın muhakeme yapmadan işlem gerçekleştirmesini amaçlıyorlar.

Mesajların inandırıcılığını artırmak amacıyla "TC-2026-081" benzeri sahte referans numaraları ve "2.200 TL" gibi belirli ceza tutarları kullanılıyor. Bu yolla sürücülerin, karşılarındaki bildirimin devletin resmi bir yazışması olduğuna inanması hedefleniyor.

TUZAK BUTON: KREDİ KARTI BİLGİLERİ SAHTE SİTELERE AKTARILIYOR

Oltalama yönteminin en kritik aşamasını e-postalara yerleştirilen bağlantı adresleri oluşturuyor. Sahte bildirim içerisindeki "cezayı öde" veya benzeri yönlendirme butonlarına tıklayan kullanıcılar, resmi kamu kurumlarının internet sitelerini birebir taklit eden sahte ödeme ekranlarına aktarılıyor.

Kullanıcılardan bu sahte sayfalarda kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV güvenlik kodu ve kişisel verilerini girmeleri talep ediliyor. Böylece vatandaş trafik cezasını kapattığını düşünürken, tüm finansal ve kişisel verilerini doğrudan dolandırıcılara teslim etmiş oluyor.

"AMAÇ VATANDAŞIN PANİKLE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAMAK"

Sabah'ın aktardığına göre Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların bu saldırılarda öncelikli olarak vatandaşın karar verme süresini sıfırlamayı amaçladığını vurguladı.

Kırık yöntemin arka planını şu sözlerle aktardı:

"Burada kullanılan yöntem klasik bir oltalama saldırısının trafik cezası teması üzerinden uygulanması. Dolandırıcılar vatandaşın gerçek bir trafik cezası olabileceği endişesinden yararlanıyor. Ardından '24 saat içerisinde ödeme yapmazsanız ehliyetiniz askıya alınacak' gibi ifadelerle kişiyi hızlı hareket etmeye zorluyor."

E-postalardaki resmi kurum isimleri, referans kodları ve ceza tutarlarının tamamen yapay bir güven zemini kurmak için kurgulandığını belirten Prof. Dr. Kırık, şu uyarıda bulundu:

"Bir mesajın içerisinde resmi terminoloji veya referans numarası bulunması onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Kullanıcıların mesajın içeriğinden çok, işlemi hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiğine dikkat etmesi gerekiyor."

LİNKE TIKLAMADAN SORGULAMA: DEVLET KANALLARI NASIL KULLANILMALI?

Vatandaşların kendilerine ulaşan bir e-postanın gerçekliğini doğrulamak için ileti içindeki bağlantılara tıklaması gerekmiyor. Borç veya ceza durumunu tespit etmek isteyen sürücüler, sorgulamalarını doğrudan resmi dijital altyapılar üzerinden yapabiliyor.

Trafik cezası ve araçlara ilişkin tüm resmi sorgulamalar doğrudan e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemine kendi cihazlarından şifreleriyle giriş yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" veya "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetleri aracılığıyla verilerini denetleyebiliyor. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital hizmetleri üzerinden de trafik para cezalarına ilişkin tüm borç ve ödeme dökümleri görülebiliyor.

E-posta içerisindeki bağlantılar yerine resmi internet adreslerinin doğrudan tarayıcıya yazılarak açılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız kendilerine gelen e-postada trafik cezası bulunduğu belirtiliyorsa öncelikle mesajdaki linke tıklamamalı. Gerçekten bir ceza olup olmadığını e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden kendisi kontrol etmeli. En güvenli yöntem, resmi platforma e-postadaki bağlantı üzerinden değil, doğrudan giriş yapmaktır. Vatandaşlarımız kendilerine gelen e-postada trafik cezası bulunduğu belirtiliyorsa kesinlikle mesaj içerisindeki bağlantıya tıklamamalı. E-postada yer alan dosyalar da indirilmemeli. Öncelikle gerçekten bir trafik cezası olup olmadığı resmi kanallardan kontrol edilmeli."

Kırık, sürecin güvenliği açısından atılması gereken adımları şu ifadelerle özetledi:

"Burada en önemli nokta, e-postada verilen linki kullanmamak. Vatandaş kendi tarayıcısından e-Devlet'e veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital hizmetlerine girerek sorgulama yapmalı. Eğer gerçekten bir ceza varsa bu resmi sistemlerde görülebilir. Dolandırıcıların gönderdiği e-postadaki ödeme ekranına kredi kartı veya kişisel bilgi girilmemeli. Siber dolandırıcılıklarda amaç kişiye düşünme fırsatı vermeden işlem yaptırmak. Bu nedenle aciliyet içeren her mesajın doğruluğu bağımsız bir kanaldan kontrol edilmeli."