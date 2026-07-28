Milyonlarca kelebek "ölüm dansı" için son kez kanat çırptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde her yıl temmuz sonunda tekrarlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Milyonlarca söğüt kelebeği eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıklara akın ederek saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldü.

boyunca uçarak Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü'ne ulaşan milyonlarca beyaz söğüt kelebeği, havanın kararmasıyla birlikte köprüdeki sokak lambalarının etrafında toplanmaya başladı. 'Ölüm dansı' olarak bilinen doğa olayı bu yıl da temmuz sonunda tekrarlandı.

KAR YAĞIŞINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Işıkların çevresinde saatlerce dönen kelebekler, bir süre sonra tükenip köprü üzerine düşerek öldü. Beyaz kanatlı milyonlarca kelebeğin havada süzülüşü kar yağışını andıran görüntüler oluşturdu.

Yoğun kelebek bulutu nedeniyle köprüden geçen araçlar ilerlemekte zorlandı, bisiklet ve motosiklet sürücüleri de aynı güçlükle karşılaştı. Kelebekler yalnızca sokak lambalarına değil, yoldan geçen araçların farlarına doğru da hareket etti.

(DHA)