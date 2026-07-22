Milyonlarca hacı adayının gözü kulağı kurada: 1,8 milyon adaydan sadece 84 bini gidebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2027 yılı hac kura çekimi, bugün 22 Temmuz saat 10.30'da Başkanlığın Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekilişte, kutsal topraklara gitme hakkı kazanacak isimler belirlenecek.

Bu yıl kuraya ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 2027 hac organizasyonu için tahsis ettiği kontenjan ise 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Başvuru yapan her 22 adaydan yaklaşık 1'i kesin kayıt hakkı elde edebilecek.

KURA SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra hacı adayları, durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bunun yanı sıra başvuru sırasında sisteme kaydedilen cep telefonu numaralarına SMS ile bildirim yapılacak.

KESİN KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurada hak kazanan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlamayan adayların, Başkanlık tarafından açıklanacak güncel takvimi takip etmesi gerekiyor.

SAĞLIK KRİTERİ VE YAŞ SINIRI

Başvuru sürecinde tüm hacı adaylarından e-Nabız bilgilerini erişime açmalarına dair izin alınıyor. Suudi Arabistan'ın talep ettiği sağlık kriterlerini karşılamadığı tespit edilen adaylar yalnızca vekalet yoluyla hac yapabilecek. Öte yandan 0-15 yaş arası çocuklara hac vizesi verilmemesi durumunda, ebeveynleriyle birlikte kurada çıksalar dahi kesin kayıtları alınmayacak.

GİDİŞ-DÖNÜŞ TAKVİMİ

2027 hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişi 17 Nisan - 11 Mayıs 2027, dönüşleri ise 20 Mayıs - 15 Haziran 2027 tarihleri arasında planlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt yaptıran hacı adaylarına yola çıkmadan önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler de düzenleyecek.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararıyla 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 18 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.