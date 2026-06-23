Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te: Kira desteği teklifi verildi

Aldıkları düşük maaşlar sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve gelirlerinin büyük kısmını barınmaya ayıran emekliler için önemli bir adım atıldı. Konut sahibi olmayan ve kirada oturan emeklilere düzenli kira desteği sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sunuldu. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranını ve maaş zamlarını beklerken gıda harcamalarından bile kısmak zorunda kalan milyonlarca emekli için kira konusunda TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi verildi.

MAAŞLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KİRAYA GİDİYOR

Sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, son yıllarda artan yüksek enflasyon, konut arzındaki yetersizlik ve fahiş kira bedellerinin sabit gelirli emekliler üzerinde yarattığı ağır ekonomik tahribata dikkat çekildi. Herhangi bir mülkü olmayan kiracı emeklilerin, aylık gelirlerinin çok büyük bir bölümünü barınma masraflarına ayırmak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca, Anayasa'nın ikinci maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi gereğince, ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki vatandaşların devlet tarafından desteklenmesinin ertelenemez bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

YAŞLI YOKSULLUĞU VURGUSU

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından hazırlanan teklifin amacı şöyle açıklandı: “Kirada yaşayan emeklilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi, yaşlı yoksulluğunun azaltılması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması, barınma hakkının korunması, büyükşehirlerde yaşayan emeklilerin yüksek kira maliyetlerinin telafi edilmesi, sosyal yardımların daha adil ve hedefe yönelik hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”

Teklifin gerekçesinde şunlara yer verildi:

“Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, konut arzındaki yetersizlik ve kira bedellerindeki olağanüstü artışlar, sabit gelirle yaşamım sürdüren emekliler üzerinde ağır ekonomik sonuçlar doğurmuştur. Özellikle herhangi bir konut mülkiyetine sahip olmayan ve kirada yaşayan emekliler, aylık gelirlerinin önemli bir bölümünü kira ödemelerine ayırmak zorunda kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2'nci maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesi, devletin ekonomik ve sosyal bakımdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşları desteklemesini zorunlu kılmaktadır.

EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARTLARI

“Emekliler, çalışma hayatları boyunca ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik sistemine katkı sağlamış vatandaşlar olarak yaşamlarının ileri dönemlerinde insanca yaşam koşullarına sahip olmayı hak etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar altında birçok emekli; kira, sağlık, gıda ve enerji giderlerini karşılamakta güçlük çekmekte, barınma hakkına erişim konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu durum yalnız yaşayan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar ile büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar açısından daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Bu Kanun Teklifi ile herhangi bir konut sahibi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere düzenli kira yardımı sağlanması, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve barınma hakkının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.”