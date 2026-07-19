Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Torba Kanun Teklifi Genel Kurul'da

TBMM'de bu hafta milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler Genel Kurul'a geliyor. Salı günü görüşmelerine başlanması planlanan torba kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, 5,1 milyon emeklinin beklediği maaş zammı olacak. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin hüküm yer alıyor. Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen bu teklif, geniş kitleleri ilgilendiren birçok farklı ve kritik konuyu da içeriyor.

TRAFİKTE YENİ KURALLAR VE ÖTV DÜZENLEMESİ

Trafik kuralları ve otomobil vergilendirme sisteminde de önemli güncellemeler hayata geçiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda, Karayolları Trafik Kanunu’nda bazı maddeler yeniden düzenlendi. Trafikte drift yapmak ve makas atmak doğrudan aday sürücü belgesinin iptal nedeni sayılacak. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Özel Tüketim Vergisi sistemine çekiş sistemi kriteri ekleniyor. Böylece araçların sadece motor silindir hacmine göre değil, 4x2 veya 4x4 olmalarına göre de farklı ÖTV oranları uygulanabilecek. Kanun teklifinde, hangi çekiş sistemine hangi ÖTV oranının uygulanacağına ilişkin herhangi bir oran ya da sınıflandırma bulunmuyor. Bu oranları belirleme yetkisi ise Cumhurbaşkanı'nda olacak.

İMRALI SÜRECİ VE ÇERÇEVE YASA TEMASLARI

Meclis'in yaz tatiline girmesine kısa bir süre kala İmralı süreciyle ilgili çerçeve yasa etrafındaki yoğun temas trafiği de dikkat çekiyor. AKP yetkililerinin Meclis tatile girmeden sunulmasının planlandığını açıkladığı çerçeve yasa ile ilgili geçen hafta hızlanan temas trafiğinin bu hafta da devam etmesi bekleniyor. İmralı Heyeti'nin bu hafta İmralı Ada'sına giderek PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da siyasi partileri ziyaret ederek uzlaşı arayışında bulunacağı ifade ediliyor. Gündemdeki bu yoğun mesai nedeniyle Meclis çalışmalarının ağustos ayının ilk veya ikinci haftasına kadar uzaması öngörülüyor. (ANKA)