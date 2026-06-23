Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Muayenede komisyonsuz ödeme dönemi başlıyor

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerinde sürücüleri yakından ilgilendiren bir değişime gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler neticesinde, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren bu hizmeti 20 yıl süreyle TURKA firması üstlenecek. Yeni dönemde milyonlarca araç sahibinin uzun süredir şikayetçi olduğu ödeme sistemindeki komisyon ödemeleri kaldırılıyor. TURKA yönetimi, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve işlemleri daha şeffaf hale getirmek amacıyla kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerde artık hiçbir komisyon talep edilmeyeceğini açıkladı.

GELEN ŞİKAYETLER DİKKATE ALINDI

Trafikte aktif olarak bulunan 34 milyonu aşkın araç ve tekrar işlemleriyle birlikte her yıl yapılan yaklaşık 16 milyon muayene, yeni kurulacak sistemin temelini şekillendirdi. TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, geçmiş yıllardaki muayene deneyimlerini ve vatandaşlardan gelen geri bildirimleri detaylıca analiz ettiklerini belirterek sürücülerin en fazla tepki gösterdiği konuların başında gelen kart komisyonunun, Bakanlık ile varılan ortak karar doğrultusunda tamamen iptal edildiğini ifade etti. Sürücüler artık yanlarında nakit taşımak zorunda kalmadan veya ekstra masraflarla karşılaşmadan ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek.

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA DİJİTAL İSTASYON AĞI

Türkiye genelinde istasyon kuracak iş ortaklarının büyük çoğunluğuyla anlaşma sağladıklarını da belirten Serhan Salman, amaçlarının yalnızca yeni istasyonlar kurmak değil, Türkiye’nin her noktasında aynı standartta hizmet veren, dijital altyapıyla desteklenen ve erişilebilir bir araç muayene ağı oluşturmak olduğunu söyledi.

Yoğun bir yatırım programı yürüttüklerini belirten Salman, “81 ilde hizmet verecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonumuzla 15 Ağustos 2027’den itibaren kesintisiz hizmet sunmaya başlayacağız. Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde mobil istasyon sayısını 250’ye ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil istasyonlarımız sayesinde araç sahiplerine bulundukları bölgelerde daha kolay erişim imkânı sunarken, kartlı ödemelerde komisyon uygulamayarak hizmet deneyimini daha da iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.