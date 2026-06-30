Milyonlarca adayın beklediği gün geldi: KPSS başvuruları yarın başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayacak. Başvurular 13 Temmuz 2026 günü saat 23.59'da sona erecek.

Kamuda kariyer hedefleyen yüz binlerce lisans mezunu adayın heyecanla beklediği süreç resmen başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026'da başlayacak ve 13 Temmuz 2026 günü saat 23.59'da sona erecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN BAŞVURULUR?

Başvurular ÖSYM'nin resmi platformu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Adayların T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 22-23 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde sınav ücreti standart ücrete göre yüzde 50 zamlı olarak tahsil edilecek.

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi 1. gün 12 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi 2. gün ise 13 Eylül 2026'da gerçekleşecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS A GRUBU İÇİN LİSANS OTURUMUNA GİRMEK ZORUNLU MU?

Evet, A Grubu sınavlarına katılacak adayların aynı dönemde KPSS Lisans oturumuna da girmesi zorunludur, aksi halde A Grubu puanları hesaplanmaz.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günleri 19-20 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Sınav 4 Ekim 2026'da uygulanacak, sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru 15-16 Eylül 2026'da yapılabilecek. Sınav 25 Ekim 2026'da, sonuçlar ise 19 Kasım'da ilan edilecek.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak, sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.

BİR ADAY BİRDEN FAZLA KPSS OTURUMUNA GİREBİLİR Mİ?

Hayır, bir aday aynı dönemde Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarından yalnızca birine katılabilir.