Milli Takım’ın kamp yaptığı otel yıkıldı: Arkası orman önü deniz tesisin ne yapılacağı belli oldu

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanılan İstanbul Beykoz Riva'daki 186 odalı otelin yıkımına başlandı. Uzun yıllardır hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle kullanılmayan ve metruk hale gelen tesis, Beykoz Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılıyor.

MİLLİ TAKIM'IN KAMP YAPTIĞI OTEL YIKILDI

2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen tesis, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarıldı. Ancak 2017 yılında başlayan ihale süreçlerinin tamamlanamaması nedeniyle faaliyetini durduran otel, yaklaşık 9 yıl boyunca atıl durumda kaldı.

Kapı ve pencereleri sökülerek zarar gören bina, çevrede güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, tesisin uzun yıllardır sahipsiz kaldığını söyledi.

Otelle ilgili ilk hayallerinin yapının yıkılarak bu kötü görüntünün ortadan kaldırılması olduğunu ifade eden Gürzel, "Gençlerimizin ciddi sıkıntılı zaman geçirdiği bir yer haline gelmişti. Sahipsiz olduğu için burada neler yaşandığını takip eden de olmuyordu." dedi.

ARKASI ORMAN ÖNÜ DENİZ TESİSİN NE YAPILACAĞI BELLİ OLDU

Yıkımın ardından alanın yeniden değerlendirileceğini belirten Gürzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak bir proje yürütmeyi planladıklarını söyledi.

Gürzel, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir tesis olmasını planlıyoruz. Burası Beykoz'un ve Riva'nın en güzel noktalarından biri. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik kampı haline getireceğiz ve Riva'yı sporun merkezi yapacağız. Bugün de yıkım çalışmalarıyla hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.