Milli Emlak’a ait Çeşme’deki değerli arazi üzerinden akıl almaz dolandırıcılık!

Geçen yıl 21 Haziran’da ağabeyi Mutlu Canpolat tarafından, ‘miras’ tartışması sonrası öldürülen Kadir Canpolat dahil 5 kişiye açılan dava Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Osmanlı Ocakları’nın Şırnak teşkilatında yer alan İbrahim Acar (62), Şükrü Gök (70) ile Levent Aydın (49), haklarında dava açılan diğer isimler oldu.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile görülen davanın şikâyetçisi ise Aydın Kuşadası’nda lüks konut inşa eden Adavizyon Yapı İnşaat AŞ’nin sahibi İbrahim Meral (57) oldu. Dava dosyasına göre Şükrü Gök, uzun yıllardır tanıdığı Meral’i, İbrahim Açar ile tanıştırdı. Meral, bu kişiye sağlık turizmi alanında yatırım planınından söz ederek uygun arazi arayışında olduğunu kaydetti. Açar, Meral’ı, Kadir Canpolat ile tanıştırdı.

İş insanı İbrahim Meral ilk olarak CİMER'e şikâyet etti.

GÖRÜŞMEDE ‘SARAY’A YAKINIM DEDİ’ İDDİASI

İddiaya göre Canpolat bu görüşmede, Milli Emlak’a ait arazilerinin kullanımında, onayın kendisinde olduğunu söyledi. Canpolat’ın, Saray ile yakın ilişki içinde olduğuna dair çeşitli söylemlerde bulunduğu da dosyaya giren ifadelere yansıdı. Yürütülen görüşmeler sonrası taraflar İzmir Çeşme Germiyan’da bulunan denize sıfır konumdaki 69 dönüm arazinin üst kullanım hakkının devrine ilişkin sözlü mutabakata vardı.

Devri yapılmak istenen 69 dönüm arazi İzmir Çeşme’de bulunuyordu.

CANPOLAT’IN EŞİNİN HESABINA GÖNDERDİ

Kadir Canpolat’ın söz konusu arazinin devrinin toplamda 60 milyon lira ödenmesi gerektiğini, söz konusu paranın yarısının işlemlerin yürütülmesi sürecinde, kalan paranın da devrin tamamlanmasında sonra ödenmesi gerektiğini kaydetti. Meral üç parça halinde 13 milyon 500 bin lirayı banka yoluyla gönderdi. Söz konusu paradan 5 milyon 250 bin lirayı Kadir Canpolat’ın eşi E. Canpolat’ın hesabına gönderildi.

EURO DOLU ÇANTAYI TESLİM ETTİ!

Bu süreçte gönderilen paralardan bir kısmı ile ilgili de ilginç bir olay yaşandı. İbrahim Meral’ın 9 Ocak 2024 günü İbrahim Açar’ın hesabına 4 milyon TL gönderdi. Açar, TL olarak gelen parayı Euro’ya dönüştürdü. İbrahim Açar 121 bin Euro’yu bir çantaya koyarak Levent Aydın’a teslim etti. Açar söz konusu parayı, Elif Erol’a teslim etmesi için bu kişiyi tembihledi

İÇİNDE PARA OLAN ÇANTAYI ORMANA GÖMDÜ!

Ancak, Levent Aydın söz konusu parayı Ankara Keçiören’de ormanlık bir alanda gömdü. Aydın, paranın izini kaybettirmek için de “Gasp edildim” yalanını uydurdu. Aydın’ın araması üzerine, İbrahim Açar ve Elif Erol olayın yaşandığı iddia edilen yere gitti. Levent Aydın bu 2 kişinin aracında seyir halindeyken bir anda araçtan atladı ve polis karakoluna gitti. Aydın, anılan gün Açar ve Erol tarafından yağmalandığını söylese de yargılandığı davada gerçeği şöyle anlattı: “Orada bir hata yaptığımın farkındayım. O zamanlar ekonomik çaresizlik içerisindeydim. Hem çocuklarımın okul hayatının hem de oturduğum evin kirasının bir anda fazlalaşması beni ekonomik olarak baya bir sıkıntıya soktu.”

‘BORÇ PARA VERDİM’ SAVUNMASI

Sanıklar ise hem soruşturma hem de yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmedi. Kadir Canpolat, İbrahim Meral’e 9 milyon 650 bin TL borç verdiğini, eşine gelen paranın da söz konusu borcun iadesi olduğunu savundu. Ancak söz konusu borca ilişkin mahkemeye herhangi bir evrak sunamadı.

Kadir Canpolat için 'düşme' kararı verildi.

İKİ İSME ‘DOLANDIRICILIK’ SUÇUNDAN CEZA

Yapılan yargılama sonrası Kadir Canpolat öldürüldüğü için hakkında ‘düşme’ kararı verildi. Mahkeme Şükrü Gök ve Levent Aydın hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, İbrahim Açar’a ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, Ebru Polat’a ise 10 yıl hapis 100 bin TL de adli para cezası verdi. Taraflar karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf süreci devam ediyor.