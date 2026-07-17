Milletvekillerine özel ucuza ev projesi: Enflasyon farkı da yok!

Türkiye'de milyonlarca vatandaş artan kira fiyatları ve konut maliyetleri nedeniyle barınma sorunu yaşarken, milletvekillerine yönelik özel bir konut projesinin hayata geçirilmesi kamuoyunda tepki çekti. Uygun fiyat ve maliyet garantisi sunulan proje, ekonomik koşulların ağırlaştığı bir dönemde "ayrıcalık" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

İstanbul'un Bahçeşehir bölgesinde yer alan 123 dönümlük arazi üzerinde yeni bir konut projesi geliştirilmesi amacıyla Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifi kuruldu. Kooperatif modeliyle yürütülecek proje kapsamında TBMM üyelerine belirlenen koşullarla konut sahibi olma imkânı sunulacağı belirtildi.

Birgün'deki habere göre hazırlanan tanıtım kataloğunun tüm milletvekillerine dağıtıldığı öğrenildi. Katalogda, projenin çevresinde çok sayıda markalı konut yatırımının bulunduğu ve bölgenin gelişim potansiyeline vurgu yapıldı. Ayrıca projeye komşu konut yatırımlarına da yer verildi.

Kooperatif tarafından belirlenen ödeme planına göre projeden yararlanmak isteyen milletvekilleri yalnızca kooperatif üyelik bedelini ödeyecek. Üyelik ücretinin yüzde 25'i peşin alınırken, kalan kısmın dört eşit taksitte tahsil edilmesi planlanıyor.

2+1 EV SADECE 2,8 MİLYON TL!

Projede 1+1 dairelerin 1 milyon 860 bin TL, 2+1 dairelerin 2 milyon 860 bin TL, 3+1 dairelerin ise 4 milyon 100 bin TL bedelle üyelere sunulacağı ifade edildi.

Projeye ilişkin dikkat çeken bir diğer unsur ise maliyet artışlarına karşı verilen güvence oldu. Kooperatif tarafından üyelere iletilen bilgilendirmede, üyelik bedeli dışında herhangi bir ek ödeme talep edilmeyeceği, enflasyon veya inşaat maliyetlerindeki artışların üyelere ilave yük getirmeyeceği belirtildi.

Projenin arsa kooperatifi modeliyle yürütüleceği, ilk aşamada arsanın kooperatif adına satın alınacağı, daha sonra ise seçilecek yüklenici firmaya kat karşılığı devredilerek konutların inşa edileceği kaydedildi.