Milletin sağlığıyla oynayan işletmeler bir bir ifşa oldu: Bakanlık sarı listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Nisan'dan bu yana ilk kez taklit ve tağşiş listesini güncelledi. 1 Haziran 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda onlarca firma gıda boyası kullanımı, kanatlı eti karıştırma, sakatat karıştırma, zeytinyağı hilesi ve bal tağşişi gibi ağır uygunsuzluklarla ifşa oldu.

Yaklaşık 40 gün boyunca güncelleme yapılmayan liste, bu kez et ürünlerinden zeytinyağına, baldan peynire kadar geniş bir ürün yelpazesinde tağşiş yapan firmaları gözler önüne serdi.

Listedeki tespitler, tüketicilerin "dana eti" diye yediği ürünlerde kanatlı eti ve sakatat bulunmasından, "sızma zeytinyağı" etiketli şişelerde tohum yağı ve pirina yağı karıştırılmasına kadar uzanıyor.

GIDA BOYASI SKANDALI: ANKARA'DAKİ TEK FİRMA 10'DAN FAZLA ÜRÜNDE YAKALANDI

Listenin en dikkat çekici isimlerinden biri Ankara Yenimahalle'deki Pelmur Gıda Kozmetik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. oldu. Firma, Biotama ve Makbul markalarıyla piyasaya sürdüğü neredeyse tüm ürünlerinde de gıda boyası tespit edildi.

Gül Sirkesi, Ananas Sirkesi, Nar Sirkesi, Limonlu-Sarımsaklı-Zencefilli Bal Sirkesi, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Karadut Pekmezi ve Enginar Sirkesi ürünlerinin tamamında gıda boyası tespit edildi.

"DANA" DİYE SATILAN ÜRÜNLERDEN KANATLI ETİ ÇIKTI

Listenin en kabarık ve en endişe verici bölümünü, kırmızı et ya da dana eti olarak etiketlenip satılan ürünlerde kanatlı eti tespit edilen firmalar oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanındaki kasap, restoran ve gıda üretim tesislerinde yapılan analizlerde tüketicilerin "dana kıyma", "dana köfte", "kuzu külbastı" ya da "çiğ Adana kebap harcı" sanarak tükettiği ürünlerin içine kanatlı eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

Ercan Usta Et Tanzim adlı işletmenin dana koyun kıyma yağlı ürününde kanatlı etine ek olarak tek tırnaklı eti tespit edildi.

Aşağıda belirtilen işletmelerin dana eti olarak satılan ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi:

İstanbul: Abdullah Baykara (Dana Kıymalı Pide İç Harcı), Anıl Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Kıymalı Börek Harcı – Dana Etli), Koçlar Gıda Maddeleri (Kır Pidesi Harcı), Meşhur Sarıyer Börekçisi-Ömer Çitanak (Pişmiş Dana Kıymalı Pide İç Harcı), Birlik Et-Cihan Kıyat (Dana Kıyma)

Mersin: Mersin Lahmacun Karşıyaka-Kezban Aşkan, Efeoğlu Pide Lahmacun Salonu-Ahmet Tarsuslu, Lezzet Etli Ekmek Salonu-Mehmet Çürük (üçü de Etli Ekmek İç Harcı – Dana+Kuzu Eti Karışık), Gaziantep Çıtır Pişirim Fırını-Fatma Çelik-Fatma Demir (Lahmacun Harcı – Dana-Kuzu Karışık)

İzmir: Harbiye DC Fuarcılık (Pişmiş Çağ Kebabı – Kırmızı Etten), Sanayi Dönercisi-Necmettin Gündüz (Dana Köfte – Çiğ), E.S.Ü. Et&Süt Ürünleri-Sultan Yalur-Sultan Bozo (Kuzu Külbastı)

Ankara: Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Piliç Gold Parmak Köfte, Piliç Kasap Gold Köfte, Piliç Köfte – üçünde de mekanik ayrılmış kanatlı eti), Erkoç Et ve Et Ürünleri-Hüseyin Erkoca / Beydana markası (Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk), Angara Gece Gavurmacısı-Hüseyin Bayatlı (Tüketime Hazır Pişmiş Dana Kavurma), Hammurabi Grup Gıda / Hammurbey markası (Lahmacun İç Harcı Acısız)

Kahramanmaraş: Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal (Dana Kıyma), Tacettin Küsmüş / Et Gross Market (Dana-Koyun Yağlı Kıyma - Kanatlı eti ve tek tırnaklı eti )

Diyarbakır: Veysel Et Mangal-Meryem Titiz (Çiğ Adana Kebap Harcı – Dana+Kuzu Eti Karışık)

Şanlıurfa: Darık's Steakhouse-Mustafa Ayaz (Kıyma/Hamburger)

Antalya: Eser Büfe-Hayati Eser (Köfte – Dana-Koyun Eti)

Kayseri: Mastek Yemek Hizmetleri (Köfte Harcı – Dana-Çiğ)

Mardin: Kebapçı Niyazi Usta-Niyazi Cengiz (Çiğ Adana Kebap Harcı – Dana Eti ve Kuzu Eti)

Elazığ: Çağrı Süt Çeşmesi-Ali Rıza Akyıldız (Kırmızı Et Kıyması)

Uşak: Durak Lokantası-Ramazan Kocabıyık (Ekşili Tavuk Köfte)

Kütahya: Muratlar Et Ürünleri Hayvancılık Gıda ve Tarım İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Ertaş Damak markası (Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – mekanik ayrılmış kanatlı eti)

SAKATAT SKANDALI: TAŞLIK VE KALP ETİ KARIŞTIRILDI

Kanatlı eti karıştırmanın yanı sıra birçok üründe sakatat kullanımı da tespit edildi. Taşlık, kalp, baş eti ve dil gibi düşük maliyetli sakatat parçaları, kıyma ve harç ürünlerinin içine katılarak tüketiciye "dana eti" ya da "kırmızı et" olarak sunuldu.

Etiket bilgisinde yer almadığı sürece harca sakatat karıştırmak açık bir tağşiş suçu teşkil ediyor. Şehirlere göre harçlarına sakatat eti karıştıran işletmeler ve ürünleri aşağıda:

İstanbul: Abdullah Baykara (Dana Kıymalı Pide İç Harcı – taşlık), Koçlar Gıda Maddeleri (Kır Pidesi Harcı – kalp), Meşhur Sarıyer Börekçisi-Ömer Çitanak (Pişmiş Dana Kıymalı Pide İç Harcı – taşlık), Karadeniz Pide Salonu-Selma Yavaşçı (Pide Harcı – taşlık)

Ankara: Angara Gece Gavurmacısı-Hüseyin Bayatlı (Tüketime Hazır Pişmiş Dana Kavurma – baş eti ve dil), Hammurabi Grup Gıda / Hammurbey (Lahmacun İç Harcı Acısız – taşlık)

Mersin: Gaziantep Çıtır Pişirim Fırını-Fatma Çelik-Fatma Demir (Lahmacun Harcı – taşlık)

Şanlıurfa: Darık's Steakhouse-Mustafa Ayaz (Kıyma/Hamburger – kalp ve taşlık)

Elazığ: Çağrı Süt Çeşmesi-Ali Rıza Akyıldız (Kırmızı Et Kıyması – taşlık)

Antalya: Eser Büfe-Hayati Eser (Köfte – taşlık)

Uşak: Durak Lokantası-Ramazan Kocabıyık (Ekşili Tavuk Köfte – taşlık)

ZEYTİNYAĞI HİLESİNDE AYDIN BAŞI ÇEKİYOR

Bitkisel yağlar kategorisinde en yaygın uygunsuzluk, "naturel sızma zeytinyağı" olarak satılan ürünlere tohum yağları, pirina yağı ve düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması oldu.

Özellikle Aydın ili bu kategoride öne çıktı; Efeler ve Köşk ilçelerindeki birden fazla firma aynı tağşiş yöntemiyle listeye girdi. Tüketicinin "saf sızma zeytinyağı" beklentisiyle satın aldığı ürünlerin içinde ayçiçek yağı, tohum yağları hatta pirina yağı gibi çok daha düşük kaliteli ve ucuz yağları tespit edildi.

Aydın: Zeynare Gıda Tarım İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bu kategorinin en ağır vakası olarak öne çıkıyor. Firmanın Ege Hisar Naturel Sızma Zeytinyağı ürününde ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması, düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması, pirina yağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması olmak üzere dört ayrı uygunsuzluk tespit edildi. Aynı firmanın 5000 ml'lik ürününde de benzer tespitler yapıldı. Gurmesan Yağ Sanayi / Gurme Marmara markası (Naturel Sızma Zeytinyağı – tohum yağları karıştırılması), VKB Tarım Ürünleri-Sezgin Çetin (Asır Tarım Köybirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 5L – tohum yağları karıştırılması), Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise iki ayrı ürünüyle listeye girdi: Zeytinderesi ve Gerçek Gemlik Naturel Sızma Erken Hasat Zeytinyağı 5L'de tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

İstanbul: Coşkar Yağ Gıda Sanayi / Ayvalık Zey-Mar markası (Naturel Sızma Zeytinyağı – düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması, tohum yağları karıştırılması)

İzmir: Ödemiş Yöresel-Muammer Pehlivan (Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Lt – düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması)

DOĞAL BAL DİEREK ETİKETSİZ ÜRÜNLERLE ŞURUP YEDİRİYORLAR

Arıcılık ürünleri kategorisinde de ciddi bir tablo ortaya çıktı. "Süzme Çiçek Balı" etiketiyle satışa sunulan birçok üründe taklit veya tağşiş tespit edildi. Bal tağşişi, Türkiye'de yıllardır devam eden ve tüketici güvenini en çok sarsan gıda hilelerinin başında geliyor. Özellikle glikoz şurubu, fruktoz ve nişasta bazlı tatlandırıcıların gerçek bala karıştırılıyor.

Ankara: Enfa Gıda-Mustafa Ençetin / Ertuğrul markası (Süzme Çiçek Balı 400g ve 850g – her iki üründe taklit veya tağşiş), Balı Pınar-Gökdağ Karayaka / Saf Doğadan Bitlis markası (Süzme Çiçek Balı), Hasat Paketleme Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. / Koru Bal markası (Süzme Çiçek Balı)

Aydın: Oma Maden Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Etiketsiz Çam Balı)

SOYA VE NİŞASTA: ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE GİZLİ KATKILAR

Listenin bir diğer rahatsız edici bölümünü, et ve süt ürünlerine soya proteini ve nişasta katılması oluşturdu. Soya tespiti, özellikle alerjik reaksiyon riski taşıyan tüketiciler için ciddi bir sağlık tehdidi anlamına geliyor. Soya alerjisi olan bireylerin habersizce bu ürünleri tüketmesi hayati tehlike yaratabilir. Nişasta ise süt ürünlerinde hacim artırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan yaygın bir tağşiş yöntemi.

Mersin'de bulunan Ehl-i Et markasına ait 2 buçuk kiloluk dana kavurmada ise soyaya ek olarak tek tırnaklı eti tespit edildi.

Antalya/Kepez: Şanlı Gıda Dondurulmuş Ürünleri-Alime Karahan-Alime Şanlı / Akdeniz Şanlı Gıda El Yapımı Cevizli İçli Köfte Lüx markası (İçli Köfte 5 Kg – soya tespiti)

Mersin/Toroslar: Romado Hazır Yemek-Ayşe Nur Gören / Ehl-i Et markası (Dana Kavurma 2500 Gr – soya tespiti ve tek tırnaklı eti tespiti).

Kayseri/Melikgazi: Safi Süt ve Süt Ürünleri / Ahlas markası (Eritme Taze Çeçil Peyniri – nişasta tespiti)