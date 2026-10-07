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Halk TV Türkiye Midesinden 91 parça halinde 750 gram uyuşturucu çıktı

Midesinden 91 parça halinde 750 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da midesinde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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Midesinden 91 parça halinde 750 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da midesinde 750 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüste yaptıkları kontroller ve arama sırasında yabancı uyruklu bir yolcunun hareketlerinden ve durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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MİDESİNDEN 91 PARÇA HALİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucunda uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonla zanlının midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Uyuşturucu Operasyon
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