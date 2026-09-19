MHP'li belediyeden adrese teslim ihale: Tek teklif AKP'li vekilin aile şirketinden geldi

MHP yönetimindeki Osmaniye Belediyesi, "42 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı" için ihale gerçekleştirdi. İhale sonucunda 104 milyon 980 bin TL teklif sunan AKP Milletvekili Derya Bakbak'ın aile şirketi olan Gaziantep merkezli Baksan Yürüyen Merdiven Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldı.

Belediye ile şirket arasındaki sözleşmenin 4 Mayıs 2026 tarihinde imzalandığı belirtildi.

İHALEDE TEK GEÇERLİ TEKLİF

İhale sürecine ilişkin açıklanan bilgilere göre Baksan A.Ş., yarışta geçerli teklif veren tek şirket oldu.

Birgün'ün haberine göre başka bir firma ise ihale şartlarının rekabeti sınırladığı iddiasıyla Kamu İhale Kurulu'na başvurdu. Şikayet dilekçesinde, teknik şartnamede yer alan kriterlerin belirli bir firmayı işaret ettiği ve bu nedenle ihaleye yalnızca Baksan A.Ş.'nin teklif sunabileceği öne sürüldü.

Başvuruda ayrıca ihale sürecinde yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı savunuldu. Kamu İhale Kurulu ise yapılan şikayeti reddetti.

ŞİRKETİN FAALİYET ALANI BELEDİYE ARAÇLARI!

Baksan A.Ş., faaliyetleri kapsamında su tankerleri, itfaiye araçları, kanal açma ve temizleme araçları ile temizlik ve cenaze araçlarının satışını gerçekleştiriyor. Şirketin iş yaptığı kurumların büyük bölümünü belediyelerin oluşturduğu belirtiliyor.

Şirketin ortaklık ve yönetim yapısında, üç dönemdir Gaziantep milletvekili olarak görev yapan AKP'li Derya Bakbak'ın eşi Bülent Bakbak, oğlu Furkan Bakbak ve diğer aile üyeleri bulunuyor.