MHP'li başkan ATV kazasında ağır yaralandı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü 40 yaşındaki MHP İlçe Başkanı Ali Savaş, ağır yaralandı.
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Elde edilen bilgilere göre, Kaza, gece saatlerinde, Gül Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş'ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Yaralanan Savaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Savaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi