MHP'de fesihler dalga dalga büyüyor! 22'si gitti 59'u kaldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından, Ankara kulislerinde sürecin sadece Yönter’e yakın kadroların tasfiyesiyle sınırlı kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak parti yönetiminin kongre takvimini açıklayarak 15. Olağan Büyük Kurultay’ın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurması, bu senaryoyu tamamen değiştirdi.

22'Sİ GİTTİ 59'U KALDI

İlk günlerde dar kapsamlı bir operasyon bekleyen parti içi çevreler, artık teşkilat yapısının baştan aşağı yenileneceği kapsamlı bir süreçle karşı karşıya kaldı.

6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesiyle başlayan süreçte, yaklaşık iki ay içinde partinin dörtte birine yakın il teşkilatı yeniden yapılandırıldı. Bugüne kadar İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman olmak üzere toplam 22 il teşkilatı feshedilerek genel merkez tarafından yeni başkanlar atandı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, kulislerde konuşulan yeni senaryoya göre, ilçe kongreleri tamamlanıncaya kadar kalan 59 il teşkilatının tamamının da feshedilmesi bekleniyor. Böylece MHP’nin büyük kurultaya giderken 81 il teşkilatının tamamını yeniden şekillendirmiş olacağı ifade ediliyor.

MHP'DE FESİHLER DALGA DALGA BÜYÜYOR!

Fesihlerin ardından genel merkez tarafından göreve getirilen geçici il başkanlarının da süreç sonunda koltuklarını koruyup koruyamayacağı belirsizliğini koruyor.

MHP kulislerinde yankı bulan bir diğer çarpıcı iddia ise yereldeki bu büyük dönüşüm tamamlandıktan sonra değişim rüzgarının genel merkeze taşınacağı yönünde. Teşkilatların yeniden yapılandırılmasının ardından genel merkez yönetiminde de yeni adımların atılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, partinin güçlü isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın da koltuğundan olabileceği öne sürülüyor.

Parti kulislerinde, atanan bu isimlerin önemli bir bölümünün il kongreleri sürecinde yeniden değiştirilebileceği iddia ediliyor. Bu durum, mevcut operasyonun sadece anlık görevden almalardan ibaret olmadığını, teşkilatların siyasi ve idari açıdan merkeze daha uyumlu hale getirilmesi için köklü bir dizaynı hedeflediğini gösteriyor.