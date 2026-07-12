MHP seçmeninden soğuk duş etkisi: Yarısına yakını Erdoğan'ı onaylamadı

Metropoll Araştırma’nın Haziran 2026 anketine göre, MHP'ye oy veren seçmenlerin yarısına yakını Erdoğan’ın görev onayına 'Hayır' dedi. Ankette yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, özellikle MHP tabanındaki kaymayı gözler önüne serdi.

MHP SEÇMENİNDEN SOĞUK DUŞ ETKİSİ

Anket sonuçlarına göre, 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde MHP'ye oy veren seçmenlerin %60,0'ı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onayladığını belirtirken, %40,0'ı "Onaylamıyorum" yanıtını verdi. Cumhur İttifakı'nın kemik tabanını oluşturan MHP seçmeninin neredeyse yarısına yakınının Erdoğan'a yönelik bu olumsuz tutumu, "soğuk duş etkisi" yarattı.

Aynı ankette AKP'li seçmeninin %81,1'i Erdoğan'a tam destek verirken, muhalefet kanadında (CHP %83,4, İYİ Parti %88,8) onaylamadı.

Türkiye genelinde ise Erdoğan'ın ortalama görev onayı %44,5'te kalırken, onaylamayanların oranı %51,0 olarak kayıtlara geçti.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK YÜZDE 50,7

CHP lideri Özgür Özel’in ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzına yönelik halk desteği %50,7 olarak ölçüldü. Özel'in liderliğini onaylamayanların oranı ise %43,1 seviyesinde. Kendi tabanından %83,8 gibi yüksek bir onay alan Özel, CHP seçmeninin büyük çoğunluğunun desteğini koruyor. AKP seçmeninin %29,5'i, MHP seçmeninin ise %32,3'ü Özel'in görev yapış tarzına destek veriyor.