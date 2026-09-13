MHP kurultay yolunda: 954 ilçe kongresi tamamlandı

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin kararı ile istifa etmesinin ardından başlayan teşkilat fesihleri sonrasında il ve ilçe kongrelerinde son durumu MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıkladı.

15'inci Olağan Kurultaylarını 7 Mart 2027'de yapmaları beklenen MHP'nin bugüne kadar 954 ilçe ve 62 il kongresinin tamamlandığını belirten Semih Yalçın, 19 Mayıs 2026 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesinde başlatılan MHP kongrelerinde en önemli gündem maddelerinin 'Terörsüz Türkiye' adını verdiklerini İmralı Süreci olduğunu ifade etti.

"EN BÜYÜK PAY SAHİBİ, MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİDİR"

Yalçın, süreç kapsamında gelinen noktada en büyük pay sahibinin MHP lideri Bahçeli olduğunu söyledi.

OLAĞAN KURULTAY TARİHİ 7 MART

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 19 Mayıs tarihinde başlatılan ilçe kongrelerinin 7 Mart 2027'ye kadar süreceği ve bu tarihte 15. Olağan Kurultay'ın gerçekleşeceği belirtmişti.