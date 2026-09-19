MGM bu illere 'ani sel' uyarısı yaptı! Metrekareye 100 kilogram yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 19 Eylül hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

MGM ANİ SEL UYARISI YAPTI

Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinin düşebileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara ile Ege’de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İstanbul ve Bursa’da sıcaklık 26, Çanakkale ve Kırklareli’nde 28, İzmir ve Muğla’da 30, Denizli’de 31 dereceye ulaşacak.

Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Adana’nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak görülecek. Antalya ve Adana’da 33, Hatay’da 29 derece bekleniyor.

İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ankara’da sıcaklık 23, Eskişehir’de 26, Konya’da 24 ve Nevşehir’de 22 derece olarak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de Kastamonu ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Sıcaklık Bolu’da 24, Düzce’de 25, Sinop’ta 24 ve Zonguldak’ta 22 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak görülecek. Yağışlar sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetini artıracak. Rize ve Trabzon’da sıcaklığın 24, Samsun ve Amasya’da 25 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta 22, Van’da 24, Malatya’da 29 derece tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 33, Gaziantep’te 32, Mardin’de 29 derece bekleniyor.