Mezitli Belediye Başkanı'ndan tutuklanması sonrası açıklama: Tarih bizleri haklı çıkaracaktır

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada sürece tepki gösterdi. Tuncer, hakkındaki sürecin “yalan beyanlar ve dedikoduya dayalı gizli tanık ifadeleri” üzerine kurgulandığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı, Ahmet Serkan Tuncer açıklaması şöyle:

Sevgili Hemşehrilerim,

Yalan beyanlar ve dedikoduya dayalı gizli tanık ifadeleri üzerine kurgulanan bu süreç sonucunda, Türkiye’de son dönemde sıkça gördüğümüz siyasi algılar ve yönlendirmelerle haksız biçimde tutuklandım.

Hakkımdaki akıl dışı iddialara karşı mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçeklerin elbet ortaya çıkacağına inanıyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e ve haksız, hukuksuz gerekçelerle tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep birlikte dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. Tarih bizleri haklı çıkaracaktır.

Ülkemizde yeniden adaletin hüküm süreceğine olan inancım tamdır. Herkes için adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına mücadele etmekten asla geri durmayacağım.

Mezitli’ye olan sevgim ve sizlere hizmet etme kararlılığım ilk günkü gibi güçlüdür. Dayanışmanız için teşekkür ediyor, en kısa zamanda yeniden aranızda olmayı diliyorum.

Sevgi ve özlemle…

Ahmet Serkan TUNCER

Mezitli Belediye Başkanı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı