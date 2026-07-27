Mezarlıkta öldürülen AKP'li yönetici, oğlu ve yeğeni toprağa verildi

Batman'da dün akşam mezarlık ziyaretine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AKP Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk (61), oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk (26) için cenaze töreni düzenlendi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan üç kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak saldırının meydana geldiği Batman Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Ebubekir Direk, ailelerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Direk ailesinin yakınlarının yanı sıra AKP Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Silahlı saldırı, dün akşam Çamlıca Mahallesi'ndeki Batman Asri Mezarlığı'nda meydana gelmişti. Mezarlık ziyaretinde bulunan gruba, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından tabancalarla ateş açılmış, saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Ebubekir olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan A.G. (50) ile M.E. (22) ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, Batman Valiliği olayın, 16 Mayıs 2026'da kentte bir kişinin hayatını kaybettiği ve "kız meselesi" kaynaklı olduğu değerlendirilen olaydan doğan husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiğinin ilk değerlendirmelerde tespit edildiğini açıkladı.

Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğünü, olayla bağlantısı olabilecek diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. (DHA)