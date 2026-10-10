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Mezarlıkta budama yapan imam ağaçtan düşerek öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta ağaç budayan imam çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitirdi. İmaam Halil Kısa'nın dört çocuk baabası olduğu öğrenildi.

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Mezarlıkta budama yapan imam ağaçtan düşerek öldü

Mersin Tarsus'ta, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada ağaçtan düşen 51 yaşındaki 4 çocuk babası imam Halil Kısa, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Kısa’nın 4 ay önce Adana’nın Pozantı ilçesinden Tarsus’a tayin olduğu ve burada göreve başladığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen 51 yaşındaki Halil Kısa, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada çıktığı ağaçtan düştü.

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Kısa’yı yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kısa, derhal ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan dört çocuk babası Kısa, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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