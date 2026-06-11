Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Mezarlığa hapsedilen eşekler açlıktan ağaçları bile yediler

Mezarlığa hapsedilen eşekler açlıktan ağaçları bile yediler

Marmaris'te bir mezarlığa kapatıldığı iddia edilen eşekler sosyal medyada gündem haline geldi. Eşeklerin günlerdir aç ve susuz bırakıldığı öne sürülürken, vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mezarlığa hapsedilen eşekler açlıktan ağaçları bile yediler

Marmaris'in Söğüt Mahallesi yerlisi Metin İşler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Söğüt Mahallesi Bahçeli Mezarlığı'nda bulunan eşeklerin yaklaşık 10 gündür aç ve susuz bırakıldığını iddia etti.

YouTube'a dev zam: Türkiye fiyatları açıklandıYouTube'a dev zam: Türkiye fiyatları açıklandı

''BU EŞEKLERİ KİM HAPSETTİ''

Eşeklerin açlıktan ağaçları bile yediğini belirten ve yetkililere seslenen İşler, "Marmaris Söğüt Mahallesi Bahçeli Mezarlığı'na bu eşekleri kim hapsetti? Bu hayvanlar 10 gündür aç susuz. Vicdanınız kabul ediyor mu? Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi yetkililerini, ayrıca hayvan hakları derneklerini Söğüt'e davet ediyorum. Mezarlığa dikilen harnup ve selvilerin hepsi yok olmuş. Hapsedilen eşekler açlıktan bunları bile yemiş. Sorumsuz köy müyüz?" ifadelerini kullandı.

Mezarlığa hapsedilen eşekler açlıktan ağaçları bile yediler - Resim : 2

EŞEKLER AÇLIKTAN AĞAÇLARI YEMİŞ

Aç ve susuz bırakılan eşeklerin yiyecek bulamadığı için bölgede bulunan harnup ve selvi ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.
Mezarlıkta bulunan bazı ağaçların ise tamamen kuruduğu ve ciddi şekilde zarar gördüğü aktarıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Paylaşımın kısa süre içinde gündem olmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan olaya tepki gösterdi.
Vatandaşlar, hayvanların aç ve susuz bırakıldığı iddialarına dair resmi bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Marmaris Muğla
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro