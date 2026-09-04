Mezarı açılmıştı: Eski bakan Denizolgun'un doktoru tutuklandı

Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik yapılan mali operasyonların ardından cemaat liderliğinin şüpheli şekilde değiştiği iddiaları gündeme geldi. 2016 yılında yaşamını yitiren eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un öldürüldüğüne ilişkin soruşturmada, "yalan tanıklık" iddiasıyla gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol, tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor Nurettin Demirkol, 26 Ağustos'ta tanık olarak ifade verdi.

Demirkol'un ifadesinde, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından yapılan acil ihbarın kim tarafından gerçekleştirildiğini ve saatini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Ancak soruşturma dosyasına giren 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı'nda, ihbarı yapan kişinin Demirkol olduğu bilgisine yer verildi. Savcılık, bu kayıt ile Demirkol'un ifadesi arasında çelişki bulunduğu değerlendirmesiyle işlem başlattı.

Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından “yalan tanıklık” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.

DENİZOLGUN'UN MEZARI AÇILMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni iddialar ve kayıtlar da dosyaya girmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümünün ve 2016 yılında yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine, gerçek ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla feth-i kabir kararı vermişti.