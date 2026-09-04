Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Mezarı açılmıştı: Eski bakan Denizolgun'un doktoru tutuklandı

Mezarı açılmıştı: Eski bakan Denizolgun'un doktoru tutuklandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, doktoru Nurettin Demirkol tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mezarı açılmıştı: Eski bakan Denizolgun'un doktoru tutuklandı
Son Güncelleme:

Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik yapılan mali operasyonların ardından cemaat liderliğinin şüpheli şekilde değiştiği iddiaları gündeme geldi. 2016 yılında yaşamını yitiren eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un öldürüldüğüne ilişkin soruşturmada, "yalan tanıklık" iddiasıyla gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol, tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor Nurettin Demirkol, 26 Ağustos'ta tanık olarak ifade verdi.

Demirkol'un ifadesinde, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından yapılan acil ihbarın kim tarafından gerçekleştirildiğini ve saatini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin detayları ortaya çıktıEski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin detayları ortaya çıktı

Ancak soruşturma dosyasına giren 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı'nda, ihbarı yapan kişinin Demirkol olduğu bilgisine yer verildi. Savcılık, bu kayıt ile Demirkol'un ifadesi arasında çelişki bulunduğu değerlendirmesiyle işlem başlattı.

Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından “yalan tanıklık” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.

DENİZOLGUN'UN MEZARI AÇILMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni iddialar ve kayıtlar da dosyaya girmişti.

Süleymancıların varisiyle Erdoğan'ın eski danışmanı arasında Denizolgun otopsisi atışması! Tayyar da katıldıSüleymancıların varisiyle Erdoğan'ın eski danışmanı arasında Denizolgun otopsisi atışması! Tayyar da katıldı
Alihan Kuriş'e cinayet suçlaması! Süleymancılar'ın kurucusunun AKP'li torunu bakanlığa başvurduAlihan Kuriş'e cinayet suçlaması! Süleymancılar'ın kurucusunun AKP'li torunu bakanlığa başvurdu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümünün ve 2016 yılında yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine, gerçek ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla feth-i kabir kararı vermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süleymancılar Bakan Tutuklama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro