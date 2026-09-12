Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 23 yaralı!
Giresun'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Kamyonetin yol kenarına devrildiği kazada yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.
MİNİBÜS İLE KAMYONET ŞİDDETLİ ÇARPIŞTI
Kaza, Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde gerçekleşti. İ.T. idaresindeki 44 PV 793 plakalı minibüs ile F.Ö. yönetimindeki 58 AGY 870 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ, 23 YARALI HASTANEDE
İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü dahil toplam 23 kişi, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırilıp tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Mevsimlik işçilerin de bulunduğu yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)