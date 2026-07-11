Mevlit pilavı 50 kişiyi zehirledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programında vatandaşlara pilav ikram edildi. İkramın ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki farklı hastanelere başvurdu. Rahatsızlık yaşayanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

PROGRAMDA İKRAM EDİLEN PİLAV ZEHİRLEDİ

Mevlit programına katılanlara ikram edilen pilav, kısa süre sonra rahatsızlıklara neden oldu. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran kişilerin sayısı 50'yi buldu. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZEHİRLENME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zehirlenme nedeninin belirlenmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alındığı bildirildi. Yetkililer, gıda zehirlenmesinin kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kesin sonuç numunenin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

(AA)