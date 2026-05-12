Metrodaki küfürlü tezahürat kavgasında 2 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki göstermişti. Tepkiler sürerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kadın yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında metroda F.İ.'yi darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

9 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

METRODA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTILAR

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda, 9 Mayıs Cumartesi günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

KAVGAYA OKLAVALI MÜDAHALE

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti.

Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi.

Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda O.K. ve N.Y. isimli kişilerin İ.F.'yi metroda darbettiği tespit edildi.

İki şüpheli hakkında 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikisi de gözaltına alındı.(DHA)