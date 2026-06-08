Metrobüste 'yan bakma' cinayeti! Araçtan inip 22 yaşındaki genci öldürdüler
İstanbul Beylikdüzü'nde saat 17.00 sıralarında metrobüste başlayan "yan bakma" tartışması ölümle bitti. Yolcuların araya girmesiyle araçtan inen 22 yaşındaki Ferdi A., kendisini durak dışında takip eden baba ve oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi A. arasında metrobüsün içinde 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken, Ferdi A. metrobüsten indi.
ARAÇTAN İNİP TAKİP ETTİLER
Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu, bir süre Ferdi A.'yı takip etti. Taraflar arasında çıkan tartışma durak dışında tekrar başladı. Büyüyen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada baba ve oğlu, Ferdi A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.
22 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti.
BABA VE OĞUL GÖZALTINDA
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından, cinayet şüphelisi B.B. ve babası M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)