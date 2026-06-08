Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde metrobüste yaşanan tartışma, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre, metrobüste yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi A. arasında “yan bakma” nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Diğer yolcuların araya girmesiyle metrobüs içerisindeki gerginlik sona ererken, taraflar Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda araçtan indi. Ancak tartışma durak çıkışında yeniden alevlendi.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Ferdi A. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul, “kasten öldürme” suçlamasıyla şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

KAVGA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan kavga anı yer aldı. (DHA)