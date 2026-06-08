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Halk TV Türkiye Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. 22 yaşındaki genç bıçaklanarak yaşamını yitirdi. İki fail adliyeye sevk edildi.

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Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde metrobüste yaşanan tartışma, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre, metrobüste yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi A. arasında “yan bakma” nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Diğer yolcuların araya girmesiyle metrobüs içerisindeki gerginlik sona ererken, taraflar Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda araçtan indi. Ancak tartışma durak çıkışında yeniden alevlendi.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Ferdi A. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Metrobüste başlayan ‘yan bakma’ tartışması cinayetle bitti: Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi - Resim : 2

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul, “kasten öldürme” suçlamasıyla şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

KAVGA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan kavga anı yer aldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Metrobüs Kavga Cinayet İstanbul Beylikdüzü
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