Metrobüs durağında feci olay: Yaralı kadının durumu ağır

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Minanur S., metrobüs durağında beklerken henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. O esnada yoldan geçen metrobüsün çarptığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Akşam saat 18.30 sularında Şirinevler Metrobüs Durağı'nda bekleyen Minanur S., henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Bu sırada Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Minanur S., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. (DHA)