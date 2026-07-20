Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara ve İzmir dahil 24 il sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklık değerlerinin ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildiren Meteoroloji, sağanak yağışla gelecek ferahlamanın müjdesini de verdi.

METEOROLOJİ UYARDI

Sıcak havanın etkisi özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilecek. Günün en yüksek sıcaklığı Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır ve Denizli'de 40, Manisa'da 39, İzmir, Muğla, Mardin ve Siirt'te 38 derece olarak tahmin edildi.

Yağışın ise yalnızca Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını da açıkladı.

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve ülke genelinde yeniden mevsim normalleri civarına inecek.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR DAHİL 24 İL SICAKTAN KAVRULACAK

Marmara Bölgesi'nde İstanbul 33, Bursa 34, Çanakkale 37 ve Kırklareli 36 dereceyle parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.

Ege Bölgesi'nde Denizli 40, Manisa 39, İzmir ve Muğla 38 dereceye ulaşacak. Akdeniz'de Burdur 37, Adana 36, Antalya 34 ve Hatay 33 derece olacak.

İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 35, Eskişehir'de 33, Yozgat'ta 31 derece bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Malatya'da sıcaklık 36 dereceye ulaşırken Erzurum 29, Van 29 ve Kars 27 derece olacak. Karadeniz'de ise Kastamonu'nun iç kesimleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek, diğer kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

30°C ve üzerinde sıcaklıkların ölçüleceği iller şu şekilde:

Şanlıurfa: 41°C

Denizli: 40°C

Diyarbakır: 40°C

Manisa: 39°C

Siirt: 39°C

İzmir: 38°C

Muğla: 38°C

Mardin: 38°C

Çanakkale: 37°C

Burdur: 37°C

Kırklareli: 36°C

Adana: 36°C

Amasya: 36°C

Malatya: 36°C

Ankara: 35°C

Konya: 35°C

Bursa: 34°C

Antalya: 34°C

İstanbul: 33°C

Hatay: 33°C

Eskişehir: 33°C

Düzce: 32°C

Kastamonu: 32°C

Yozgat: 31°C