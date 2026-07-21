Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak
Meteoroloji gün içinde etkili olacak aşırı sıcak, fırtına ve sağanak için kritik saatleri açıkladı. Öğle saatlerinde sıcaklık zirve yapacak, Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak, Ege'de fırtına gece yarın sabah saatlerine kadar kıyıları vuracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, günün farklı saatlerinde sağanak yağış ve fırtına belirli bölgelerde etkili olacak.
METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI
Günün en sıcak saatleri öğle ve öğleden sonra yaşanacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Ege'de Denizli, Manisa ve Muğla'da 39 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Akdeniz'de Antalya'nın 38, İç Anadolu'da Ankara'nın 34 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.
Yağışlar günün özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak.
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler şöyle sıralandı:
- Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri
- Ardahan ve Kars çevreleri
- Erzurum'un kuzeydoğusu
- Van'ın kuzey ve doğusu
- Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısı
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
SICAKLIK ZİRVE YAPACAK FIRTINA KIYILARI VURACAK
Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Ege kıyılarında zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar görülecek.
Özellikle Kuzey ve Güney Ege'de gece ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyı kesimlerinde dikkatli olunması isteniyor.
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Ege Denizi'nde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesiyle dalga yüksekliğinin güney kesimlerde 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Özellikle sıcak havanın etkili olduğu saatlerde vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları, kuvvetli rüzgarın görüleceği Ege kıyılarında ise tedbirli olmaları tavsiye edildi.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.