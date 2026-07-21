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Halk TV Türkiye Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak

Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak

Meteoroloji gün içinde etkili olacak aşırı sıcak, fırtına ve sağanak için kritik saatleri açıkladı. Öğle saatlerinde sıcaklık zirve yapacak, Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak, Ege'de fırtına gece yarın sabah saatlerine kadar kıyıları vuracak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, günün farklı saatlerinde sağanak yağış ve fırtına belirli bölgelerde etkili olacak.

METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI

Günün en sıcak saatleri öğle ve öğleden sonra yaşanacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Ege'de Denizli, Manisa ve Muğla'da 39 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Akdeniz'de Antalya'nın 38, İç Anadolu'da Ankara'nın 34 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak - Resim : 1

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

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Yağışlar günün özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak.

Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak - Resim : 3

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler şöyle sıralandı:

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  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri
  • Ardahan ve Kars çevreleri
  • Erzurum'un kuzeydoğusu
  • Van'ın kuzey ve doğusu
  • Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısı

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

SICAKLIK ZİRVE YAPACAK FIRTINA KIYILARI VURACAK

Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Ege kıyılarında zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar görülecek.

Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak - Resim : 5

Özellikle Kuzey ve Güney Ege'de gece ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyı kesimlerinde dikkatli olunması isteniyor.

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Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Ege Denizi'nde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesiyle dalga yüksekliğinin güney kesimlerde 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Sıcaklık zirve yapacak fırtına kıyıları vuracak - Resim : 7

Özellikle sıcak havanın etkili olduğu saatlerde vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları, kuvvetli rüzgarın görüleceği Ege kıyılarında ise tedbirli olmaları tavsiye edildi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hava Durumu Meteoroloji Sıcak Fırtına
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