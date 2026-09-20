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Halk TV Türkiye Meteoroloji iki ili sağanak ve sele karşı uyardı

Meteoroloji iki ili sağanak ve sele karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize’nin doğusu ile Artvin’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji iki ili sağanak ve sele karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için bu gece itibari ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

RİZE VE ARTVİN'İN 6 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize’nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SEL VE HEYELAN UYARISI

Bölgede toprak kaymalarının ve taşkınların yoğun yaşanması nedeniyle yetkililer, kuvvetli yağış ile sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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