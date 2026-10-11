Meteoroloji duyurdu: Güneşli havaya aldanmayın, sağanak ve sis geliyor!
Meteoroloji 11 Ekim Pazar raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Malatya, Elazığ ve Kayseri'nin güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise pus ve sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR
Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın ayrıca Kayseri'nin güneyi ile Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de etkili olacağı bildirildi.
Sürücüler İçin Sabah ve Gece Uyarısı: Marmara, Ege ve Karadeniz’de Pus ve Sis Alarmı!
Günün ilk saatlerinde ve gece vakitlerinde görüş mesafesini düşürebilecek hava olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 29°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı