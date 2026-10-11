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Halk TV Türkiye Meteoroloji duyurdu: Güneşli havaya aldanmayın, sağanak ve sis geliyor!

Meteoroloji duyurdu: Güneşli havaya aldanmayın, sağanak ve sis geliyor!

Meteoroloji 11 Ekim Pazar raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Malatya, Elazığ ve Kayseri'nin güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise pus ve sis etkili olacak.

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Meteoroloji duyurdu: Güneşli havaya aldanmayın, sağanak ve sis geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji duyurdu: Güneşli havaya aldanmayın, sağanak ve sis geliyor! - Resim : 1

YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR

Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın ayrıca Kayseri'nin güneyi ile Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de etkili olacağı bildirildi.

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Günün ilk saatlerinde ve gece vakitlerinde görüş mesafesini düşürebilecek hava olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 24°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu

KARS °C, 19°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 29°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu
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