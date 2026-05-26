Meteoroloji bayramın şanslılarını açıkladı: Yeni yağış sistemi için tarihi verdi

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde hava durumunun nasıl seyredeceğine dair beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) geldi.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bayram tatili planı yapan vatandaşları uyararak, hafta genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistemin yolda olduğunu duyurdu. Tahminlere göre güneşli hava yerini aralıklı sağanaklara bırakırken, bazı bölgeler yağışlardan muaf kalarak bayramın "şanslısı" olacak.

YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ İÇİN TARİHİ VERDİ

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bayramın ilk günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiğini ancak bayramın ikinci günü olan Perşembe günü itibarıyla yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı.

Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak geçişleri görülecek.

Özellikle Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevreleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapan Tekin; ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağışlı sistemin bayramın son günü yurdun kuzey kesimlerine çekilerek Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ BAYRAMIN ŞANSLILARINI AÇIKLADI

Haftalık rapora göre bayramın "şanslı" bölgeleri ve illeri de belli oldu. Bayramın ilk günü olan Çarşamba, Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde yağışsız bir hava hakim olacak; sadece Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel geçişler görülecek.

Cuma günü ise yağışlar neredeyse tüm yurdu sarmışken, Trakya ve İstanbul bayramın en şanslı noktaları olacak; çünkü bu bölgelerde Cuma günü yağış beklenmiyor.

Üç büyükşehirdeki tablo ise şöyle şekillenecek:

Ankara: Bayramın ilk günü az bulutlu; Perşembe ve Cuma yağışlı. Sıcaklık 22-25 derece.

İstanbul: Yarın parçalı bulutlu; Perşembe günü sağanak yağışlı. Sıcaklık 23-26 derece.

İzmir: Yarın kıyılar güneşli, iç kesimler yağışlı. Bayram boyunca sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyredecek.

Tekin, Cuma günü sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. (AA)