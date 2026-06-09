Meteoroloji 5 bölgede 7 kesime gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı: Saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarında bir değişikliğin yaşanmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ 5 BÖLGEDE 7 KESİME GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI YAPTI

Yapılan son tahminlere göre; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Bölgelerdeki hava durumuna ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı:

Ege: İç kesimlerde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç kesimlerde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz: Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin sağanak yağışlı geçeceği, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yağışın yerel olarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

İç Anadolu: Bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

Bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Karadeniz: Kıyı illerinin iç kesimlerinde (Rize, Samsun, Trabzon çevreleri) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Kıyı illerinin iç kesimlerinde (Rize, Samsun, Trabzon çevreleri) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Van çevreleri) yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

UZMANLAR SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı saatlik haritalarla yağışın günlük hareket planını ortaya koyarak vatandaşlara zaman uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde yağışlar, ilk olarak Doğu Anadolu'nun doğu sınır hattı ile Akdeniz'in kıyı şeridinde hafif şekilde başlayacak.

Asıl riskli periyot olan öğle ve sonrasında ise kritik bir "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta çevreleri) ile Afyonkarahisar genelinde yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Akşam saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybederek yerini Antalya, Konya ve Karaman çevrelerinde normal sağanağa bırakacağı, çarşamba gece yarısından sonra yağışlı kütlenin Ankara ve Kırşehir hattına kayacağı tahmin edildi.

Denizlerde ise herhangi bir fırtına uyarısı yapılmazken, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgarların orta kuvvette eseceği ve görüş mesafesinin iyi olacağı aktarıldı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.