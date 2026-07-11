Meteoroloji 2 ili uyararak 30 derecenin altında kalacak tek bölgeyi açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ordu ve Giresun'da yağışların yer yer kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapılırken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği, Karadeniz kıyılarının ise 30 derecenin altında kalan tek bölge olacağı tahmin edildi.

METEOROLOJİ 2 İLİ UYARARAK 30 DERECENİN ALTINDA KALACAK TEK BÖLGEYİ AÇIKLADI

Meteoroloji, Ordu ve Giresun çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkisini artırabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sağanak yağışların ayrıca Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Samsun ve Sinop'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde de etkili olması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken, serin havanın etkili olduğu Karadeniz kıyıları öne çıktı. Rize ve Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 26-27 derece, Samsun'da 26 derece, Zonguldak'ta 25 derece, Bolu'da ise 27 derece olması bekleniyor.

Buna karşılık Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 derece, Siirt'te 38 derece, Mardin'de 37 derece sıcaklık tahmin edilirken, Ege'de İzmir, Manisa ve Muğla'da 35 derece, Denizli'de ise 36 derece sıcaklık görülecek.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Türkiye yağışlı havaların etkisinden dün sıyrılırken "Bugün hava kaç derece olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bölge bölge, il il hava durumu:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı ile gece geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.