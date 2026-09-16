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Halk TV Türkiye Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak

Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (17 Eylül 2026 Perşembe), Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum ile Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak - Resim : 1

BAKANLIK DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MGM'den alınan son verileri paylaşarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yarın (17 Eylül 2026 Perşembe), Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklarla yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak - Resim : 2

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TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur ile zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de de yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istendi.

Meteoroloji 12 ili açıkladı: Gök delinmişçesine yağacak - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kuvvetli sağanak yağış Meteoroloji İçişleri Bakanlığı
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