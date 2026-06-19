Mersin'de yürek yakan kaza! Gelinliğini giymeye hazırlanıyordu

Mersin'de dün saat 17.00 sıralarında Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir trafik kazası meydana geldi.



ÇARPMANIN ETKISİYLE YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, Ö.E. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Özdemir'e (27) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan Özdemir'i gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kadın, bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

1 AY SONRA GELİNLİK GİYECEKTİ

Hayatını kaybeden Esra Özdemir'in, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kan alma bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç kadının kısa süre önce nişanlısıyla resmi nikah kıydığı ve 1 ay sonra düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Feci kazanın yaşandığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)