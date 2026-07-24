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Halk TV Türkiye Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 27 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 27 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı.

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 27 kişi tutuklandı

Türkiye'nin birçok yerinde uyuşturucu ve yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar ve soruşturmalar sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda kimlikleri önceden belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 27 kişi tutuklandı - Resim : 1

Diğer 10 şüpheli ise çeşitli adli kontrol şartıyları ile serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Bu süreçte yeni gözaltıların da gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Mersin Çete
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