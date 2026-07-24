Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 27 kişi tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Türkiye'nin birçok yerinde uyuşturucu ve yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar ve soruşturmalar sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Operasyonda kimlikleri önceden belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 10 şüpheli ise çeşitli adli kontrol şartıyları ile serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Bu süreçte yeni gözaltıların da gerçekleşebileceği düşünülüyor.