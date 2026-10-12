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Halk TV Türkiye Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı

Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı
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Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı - Resim : 3

ALEVLER TESİSİN BÜYÜK KISMINI SARDI

Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı. Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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