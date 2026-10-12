Mersin'de tesiste yangın: Alevler her yeri sardı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER TESİSİN BÜYÜK KISMINI SARDI
Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı. Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi