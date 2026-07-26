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Halk TV Türkiye Mersin'de otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin'de otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Süheyla Nacakcı hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Mersin'de otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 34 yaşındaki A.K.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarparak takla attı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Süheyla Nacakcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nacakcı'nın cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü.

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KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Trafik Kazası
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