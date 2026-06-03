Mersin'de otobüsün camını kıran sürücüye 420 bin TL ceza

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran otomobil sürücüsüne yaptırımlar uygulandı. Sürücüye 420 bin lira idari para cezası kesilirken, olay anı araç kamerasına yansıdı.

YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, otobüsün önünü keserek aracı durdurdu ve şoförün bulunduğu bölümdeki camı kırdı. Yaşanan bu anlar, belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

EHLİYETİ DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞ

Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda otomobil sürücüsünü yakaladı. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren sürücünün ehliyetinin daha önceden iptal edildiği tespit edildi.

Sürücüye, "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" ve "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ihlallerinden dolayı toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücünün kullandığı otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edilerek bağlandı. (AA)