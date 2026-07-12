Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz ve 2 su tankı müdahale etti.
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Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
BÖLGEYE 4 ARAZÖZ VE 2 SU TANKI SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye hızlıca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
ERMENEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK
Söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için çevre ekipler de devreye girdi. Gülnar'daki söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
KONTROL ALTINA ALINAN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin ortak müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi