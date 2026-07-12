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Halk TV Türkiye Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz ve 2 su tankı müdahale etti.

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Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

BÖLGEYE 4 ARAZÖZ VE 2 SU TANKI SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye hızlıca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında - Resim : 1

ERMENEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK

Söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için çevre ekipler de devreye girdi. Gülnar'daki söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

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KONTROL ALTINA ALINAN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin ortak müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Orman Yangını
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