Mersin'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

BÖLGEYE 4 ARAZÖZ VE 2 SU TANKI SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye hızlıca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

ERMENEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK

Söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için çevre ekipler de devreye girdi. Gülnar'daki söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINAN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin ortak müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. (AA)