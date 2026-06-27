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Halk TV Türkiye Mersin'de nefes kesen operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Mersin'de nefes kesen operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu adresi tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen başarılı bir polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan yabancı uyruklu şüpheli D.M.'nin izini sürdü. Yürütülen istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda, zehir tacirinin Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir adreste gizlendiği tespit edildi.

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MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

MİT'in elde ettiği bu kritik bilgilerin emniyet güçleriyle paylaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M.'nin saklandığı belirlenen adrese yönelik bir baskın gerçekleştirdi.

Mersin'de nefes kesen operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı - Resim : 2

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KIRMIZI BÜLTENLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği başarılı operasyon neticesinde, kırmızı bültenle aranan D.M. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, hakkındaki adli ve idari işlemlerin tamamlanması ile sorgusunun yapılması amacıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Uyuşturucu
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