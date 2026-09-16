Mersin'de LGBTİ operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından “Ailem Güvende” adıyla anılan LGBTİ+’lara yönelik operasyon kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Mersin’de 33, Ankara, Sakarya ve Antalya’da ise birer şüpheli olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DERNEKLERE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Mersin merkezde faaliyet gösteren 2 LGBTİ+ derneğinin kapatılması için gerekli yazışmaların başlatıldığı belirtildi. Derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiği aktarıldı.

SORUŞTURMADA LGBTİ+ İÇERİKLERİ SORULDU

Soruşturmanın, LGBTİ+ aktivistlerinin de gözaltına alındığı ve “müstehcenlik” ile Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı, soruşturmanın “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında 15 ilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Gözaltındaki kişilere emniyette Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), KaosGL.org internet sitesinde yayımlanan yazı ve haberler, sosyal medya paylaşımları ile Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabı hakkında sorular yöneltildi.